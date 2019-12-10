المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 2.1% في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 2.1% مقابل 2.7% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الثلاثاء.
وقال المركزي في بيان، إن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا سالبا 0.1% في نوفمبر 2019 مقابل معدلا موجبا 1.1% خلال أكتوبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 0.5% في نوفمبر 2018.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.
وارتفع معدل التضخم العام السنوي بالأسعار لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر الماضي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 2.7% مقابل 2.4% في أكتوبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
فيما سجل التضخم الشهري معدلاً سالبا 0.5% في نوفمبر مقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر الماضي.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.
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