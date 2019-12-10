أمريكا تشيد بتجربة عُمان في نشر قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأديان

أشاد تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي بتجربة سلطنة عُمان في مجال الحريات الدينية، مؤكداً أن السلطنة ما زالت تحافظ على مكانتها الرفيعة في الحريات الدينية من خلال التعايش والتسامح الديني والحوار في المجتمع العماني.
كما أشاد التقرير بدور السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمانفي نشر السلام والتسامح الديني والتفاهم والتعايش المشترك والتقريب بين الأديان.
وأشار التقرير إلى جهود عُمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال ما تبذله من جهود واضحة وجلية على المستوى المحلي والعالمي في نشرقيم التفاهم والتسامح الديني بين جميع الأديان والشعوب عبر برامج الوزارة المتنوعة كنشرة التفاهم التي تهدف إلى توسيع الحوار وتشجيع النقاش المحترم بين الأديان الأخرى.
الجدير بالذكر أن جهود سلطنة عُمان مستمرة في نشر قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأديان، وقد أطلقت السلطنة مؤخراً، "مشروع السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني" الذي يسعى إلى تعزيز قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب والأديان.
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