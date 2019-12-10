وزير المياه الأردني الأسبق يحذر من حدوث كارثة سورية عراقية

صرح رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، وزير المياه الأردني الأسبق، الدكتور حازم الناصر، أن ملف المياه الذي يحكم مستقبل سوريا والعراق سيكون شائكًا جدًا في قادم الأيام، لأنه سيحكم علاقة هذين البلدين مع كل من تركيا وإيران، معتبرًا أن هذا الملف سيزداد تعقيدًا في المستقبل.

وقال الناصر إن: "هذا الملف

سوف يكون شائكًا جدًا من حيث العلاقة العراقية السورية، والعلاقة السورية التركية والعلاقة العراقية التركية والعلاقة العراقية السورية المشتركة مع تركيا، هذا سيكون ذا أولوية ومن ثم يجب أن ننظر إلى علاقة العراق مع إيران بملف المياه"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

Advertisements

وأضاف قائلًا: "إيران أيضًا تحجز جزءًا من المياه التي تذهب إلى منطقة شط العرب، عبر نهر الفرات الذي كانت ترده مصادر مائية من إيران وتم حجبها وهذا أثر بشكل كبير على مصادر المياه في جنوب العراق".

ويصف الناصر هذه الملفات بأنها "ملفات سياسية شائكة جدًا وعلى هذه الدول أن توازن ما بين علاقاتها ومصالحها السياسية وعلاقاتها الاقتصادية وبين موضوع ملف المياه".