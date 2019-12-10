الحريري : لا مجال لوجودي في حكومة تكنوسياسية

ردًا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من شروط مزعومة يضعها الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة، أوضحت مصادر بيت الوسط لـ "مستقبل ويب"، أن الرئيس

سعد الحريري لم يقترح الا حكومة اختصاصيين تلبي طموحات اللبنانيين وتقنع المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأزمة.



وأضافت المصادر، "اما اذا كان هناك من يصر على حكومة تكنو-سياسية لمجرد البقاء ضمن الحكومة فهم مدعوون الى تشكيل الحكومة من دون الرئيس الحريري في اسرع وقت وبالشروط التي يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الازمة".