لبنان ضائع بين المناورات السياسية وتفاهم الأوضاع سوءًا

رغم اقترب الاحتجاجات فى لبنان على مرور 60 يومًا بعد فرضت حكومة سعد الحريرى المستقيلة ضرائب على خدمات الواتس أب، إلا أن الوضع يزداد سوء فى البلاد، نتيجة إنعدام الرؤية في تحسين الاوضاع وإختيار حكومة تساهم فى إنتشال المواطن من المعاناة التى يعيشها منذ سنوات.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج"لبنان"، للدفاع عن استقلالية وخصوصية دولة لبنان، مؤكدين أن الديانة التي تُدافعُ عن لبنان، هي ديانة الشعب أياً كانت إسلاميةً أم مسيحية.

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وقال أخرون إن رجل الدين الشُجاع الذي اختار لنفسه مواجهة الباطل والاصطفاف مع الحق في زمن التخوين الرديء هو رأس الدين والأرفع مكانة وتقديراً بين الشعب اللبناني، لافتين إلى أن لبنان وطن يضم كافة اللبنانيين بإختلاف ديناتهم وطبقاتهم وليس لإيران أو لإتباعهم.

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وتابع مغردون:" تصريحات إيران بتدمير اسرائيل انطلاقًا من لبنان، تدخل سافر فى الشأن اللبناني، وإقحام للدولة فى حروب

لتحقيق مصالح الدولة الشيعية، دون إحترام لعقول الشعب اللبناني".

وأكد نشطاء ان الحديث عن الإنهيار يشغل الشعب ، وكثيرًا من المواطنين يخشون خسارة وظائفهم وما يملكونة من أموال داخل المصارف والبنوك، مؤكدين أن الجميع قلق على مصير الأطفال ومستقبل الشباب، ويزداد الوضع المعيشي سوءا والمناورات السياسية مستمرة بكل اوجهها.

وأضافوا ان الثورة الامل الوحيد لدى الشعب، للقضاء على المافيا والمجرمين والسياسيين الذين حولوا أجمل بلد فى العالم إلى مستنقع لإنعدام الاخلاق والضمير والتاريخ، مشيرين إلى أن كل مسئول وزعيم يلقى المشكلة على الاخر والبلاد تغرق، قائلين:" من سرق البلاد يريد أن يحاسب الحرامى ".