توافد كبير على ساحة التحرير ببغداد من المحافظات الجنوبية

أفادت مصادر في العراق، اليوم الثلاثاء، بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وأشارت المصادر، إلى أن "المئات من المتظاهرين توافدوا منذ مساءأمس الإثنين وصباح اليوم إلى ساحة التحرير من المحافظات الجنوبية للمشاركة في الاحتجاجات"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال نشطاء أن "هناك أعدادًاكبيرة ستصل مساء اليوم من ذات المحافظات إلى ساحة التحرير".
وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن تواجد الجيش والقوات الأمنية في مناطق التظاهرات، يهدف إلى حماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم.
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