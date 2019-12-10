وزراء خارجية التعاون يعقدون دورتهم التحضيرية الـ145

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أمس، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون «التحضيرية» للدورة الـ40 للمجلس الأعلى، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

وبدأ الوزراء الاجتماع بعقد اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة رئيس الهيئة بدورتها الحالية الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي الذي استعرض تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الـ23، ومرئياتها تجاه الدراسات التي كُلّفت بدراستها من قبل المجلس الأعلى الموقر.

ثم بدأ المجلس الوزاري اجتماعه الـ145 التحضيري لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الـ40، بكلمة ألقاها قرقاش، أعرب فيها عن خالص الشكر لاستضافة المملكة اجتماعات المجلس الوزاري التحضيرية للقمة، معرباً عن خالص الشكر للأمين العام لمجلس التعاون والعاملين بالأمانة العامة لأدائهم المميز وجهودهم الحثيثة لتطوير العمل في الأمانة العامة وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.

التقاء إرادات

أضاف قرقاش «مجلس التعاون تعبير عن التقاء إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة بمبادئ ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة».

كما ألقى الزياني كلمة رحب فيها بوزراء خارجية دول المجلس، مهنئاً الإمارات لتولي رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون، كما شكر سلطنة عمان على ما بذلته من جهود سخية ومخلصة خلال رئاستها للدورة الـ39، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة الصياغة على جهودهم في الإعداد والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري.

وصرح أن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري الموقر، وما جرى إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.

وقال «أعرب وزراء الخارجية عن اعتزازهم بانعقاد القمة الخليجية الـ40 لقادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، في الرياض، معربين عن ثقتهم بأنها ستكون قمة بناءة حافلة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل».

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بنود على جدول الأعمال

تقرير الأمانة العامة حول:

01 ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى.

02 ما تم بشأن قرارات المجلس الوزاري.

03 ما أنجز في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي.

04 تقارير وتوصيات المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة.