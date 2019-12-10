كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الجنوبية يزور الصين لحضور قمة ثلاثية مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب "مون" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي" سيزور الصين الأسبوع المقبل لحضور قمة ثلاثية مع اليابان وسط تصاعد التوتر بشأن محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

من المقرر أن يصل "مون" إلى الصين في 23 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من الاجتماع الثلاثي المزمع عقده في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه كو مين جونج في مؤتمر صحفي.

وقالت "كو" إن القادة سوف يستعرضون الوضع الأخير في شبه الجزيرة، ويناقشون سبل تعزيز التعاون الثلاثي لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم.

من المتوقع أن يعقد مون محادثات منفصلة مع آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال تلك الرحلة.

يأتي الاجتماع وسط حرب كلامية نشأت في الأيام الأخيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده بيونغ يانغ لواشنطن لتخفيف موقفها في المفاوضات في نهاية العام.

أجرت كوريا الشمالية أيضًا سلسلة من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك ما وصفته باختبار "مهم جدًا" في موقع إطلاق الصواريخ يوم الأحد.

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وقال مسؤولون في سول إن مون سيسعى للتشاور مع شي بشأن التطورات الأخيرة حيث ترى كوريا الجنوبية أن الصين لها دور فعال في إحياء المحادثات النووية بسبب وضعها كحليف قديم لكوريا الشمالية.

وصرح مسؤول بمكتب مون للصحفيين "إننا نراقب بعناية شديدة مختلف الظروف ذات الصلة التي تحدث بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ونحن حريصون للغاية على الحكم على أي شيء والتنبؤ بالمستقبل".

كانت الدول الثلاث قد وافقت على عقد قمة كل عام لتعزيز التعاون الإقليمي ابتداء من عام 2008. لكن غالبًا ما تعوق هذه المبادرة الخلافات الثنائية، بما في ذلك الصراع بين الصين واليابان.

منذ آخر اجتماع من هذا النوع في عام 2016، توترت العلاقات بين سيول وبكين بسبب نشر درع أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية، في حين تراجعت علاقات كوريا الجنوبية مع اليابان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلاف مرير حول التاريخ والتجارة.

على الرغم من التوترات المستمرة، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا في اللحظة الأخيرة بالإبقاء على اتفاق تبادل الاستخبارات الرئيسي مع طوكيو الشهر الماضي.

اتفقت كوريا الجنوبية والصين الأسبوع الماضي على توسيع التبادلات الدبلوماسية والثقافية من أجل "تطبيع كامل للعلاقات".

