كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يستعد لزيارة اليابان في 19 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة اليابان في 19 ديسمبر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وفقا لما اوردته رويترز نقلا عن صحيفة جيجي نيوز اليوم الثلاثاء.

وكان قد أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم الاثنين، إن طوكيو تجري مناقشات حول زيارة محتملة لليابان من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر، في محاولة لحل الأزمة النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن اليابان تريد بذل كل جهد ممكن لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقد حاولت في السابق تخفيف حدة التوتر بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وقد قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة الدولة إلى البرلمان، في وقت سابق، قائلًا إنه يهدف إلى مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات النفط، والتي استهدفتها واشنطن.

ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله أمام البرلمان، "هذه ميزانية لمقاومة العقوبات... بأقل اعتماد ممكن على النفط".

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وفي وقت سابق، أوضح روحاني إن طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه كرر شرط حكومته الثابت بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل أي مفاوضات.

تم نشر بيان روحاني على موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت يوم الأربعاء. ونقلت عنه قوله إنه لا يوجد حاجز من الجانب الإيراني للقاء رؤساء الدول 5 + 1.

هذه إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة

يقول روحاني إنه "عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات غير العادلة، يمكن لرؤساء دول 5 +1 أن يجتمعوا على الفور وليس لدينا مشكلة" مع ذلك.

وأضاف أن إيران ليس لديها خيار آخر سوى تحدي أولئك الذين فرضوا عقوبات على طهران، "لكننا لم نغلق نافذة المحادثات".

