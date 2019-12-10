كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يخططون للاجتماع في واشنطن، 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق نار داخل منزل نتنياهو

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بإصابة حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أطلقت بطريق الخطأ. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "حماس" تعلن موافقتها على إجراء الانتخابات

أكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، أن حركة "حماس" وافقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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