كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تعلن بدء الجولة الـ14 لـ"مباحثات أستانا" حول سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الثلاثاء، بدء الجولة الـ14 للمباحثات "بصيغة أستانا"، حول التسوية السورية.

وقالت الخارجية الكازاخية، إن المشاورات بدأت باجتماع مغلق بين الوفدين الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية على أصغر حاجي.

وقد اجتمع الوفد الروسي، في وقت لاحق، مع وفد الحكومة السورية الذي يرأسه سفير دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وأكدت الخارجية الكازاخية وصول كافة الوفود المعنية إلى نور سلطان، وبينها وفد المعارضة السورية المتألف من 12 شخصا بقيادة أحمد طعمة رئيس "الحكومة المؤقتة" التي تتخذ من غازي عنتاب التركية مقرا لها.

ويشارك في الجولة الحالية من المباحثات الدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، وممثلون عن الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين، إضافة إلى البعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

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ويتضمن جدول أعمال الجولة مسائل دعم العملية السياسية في سوريا، على ضوء إطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك الوضع "على الأرض" مع التركيز على مناطق شرق الفرات وإدلب.

كما يتوقع أن تشمل المناقشات الوضع على الحدود السورية التركية بعد إبرام المذكرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار هناك.

وحسبما ذكرت الخارجية الكازاخية في وقت سابق، يعتزم المشاركون في الجولة بحث إجراءات بناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين، إضافة إلى زيادة المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا في سياق عملية عودة اللاجئين والنازحين.

وستستمر اجتماعات الجولة الحالية لـ"مباحثات أستانا" حتى يوم غد 11 ديسمبر، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.