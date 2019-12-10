كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: ياباني سيعترف بقتل معاقين في 2016 خلال محاكمته يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجل ياباني متهم بقتل 19 شخصًا معاقًا في دار رعاية جنوبي طوكيو في العام 2016، إنه سيعترف بعمليات القتل خلال محاكمته المقررة في يناير، حسبما ذكرت صحيفة ماينيتشي شيمبون.

وحسب الصحيفة، ساتوشي يوماتسو، 29 عامًا، رهن الاحتجاز بانتظار محاكمته، مُدان بعمليات طعن في ولاية ساغاميهارا، وكاناجاوا في يوليو 2016، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 8 يناير ومن المتوقع صدور الحكم في 16 مارس.

خلال 26 مقابلة مع الصحيفة، ابتداءً من مارس 2017، قال "يوماتسو"، إنه لن يعارض الاتهامات الموجهة إليه "وسيعترف" بجميعها في المحكمة.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، لم يتسن على الفور الاتصال بمحامي "يوماتسو" للتعليق.

ووفقًا لبيانات من المحكمة العليا في اليابان، يحصل المدعون العامون على 99٪ من قضاياهم الجنائية عندما يذهبون إلى المحاكمة أولاً.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماينيتشي"، عمل "يوماتسو" في مركز الرعاية وبينما قال، إنه "آسف للأسر المكلومة"، فقد قال، مرارًا، إن الوفيات "لا يمكن مساعدتها".

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وأوضح "يوماتسو"، في مقابلة في فبراير 2018: "لم يكن هناك سبب يدعوهم للعيش"، واصفًا المقيمين في دار الرعاية بأنهم "أشخاص لديهم عقول فاشلة".

ووفقاً لتقرير الصحيفة، قال: "كان علي أن أفعل ذلك من أجل المجتمع".

تحدث عن حكمه المحتمل في المحكمة، وأشار في مرحلة ما أنه يود تجنب الإعدام وفي وقت آخر يفضل عقوبة الإعدام.

ونقلت الصحيفة عنه، قوله: "إذا لم أكن قادرًا على تحمل المسؤولية عن نفسي، فإنني أفضل عقوبة الإعدام. لا أريد موضوع قدرتي على تحمل المسؤولية المثارة في المحاكمة".

في أبريل من هذا العام، أخبر "يوماتسو" صحيفة "ماينيتشي": "لم أفعل أي شيء يبرر عقوبة الإعدام".