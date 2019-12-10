أمكراز: أزيد من 117 ألف منخرط في نظام المقاول الذاتي.. 54 في المائة منهم شباب

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي بلغ 117 ألفا و835 منخرطا، وذلك إلى حدود 30 نونبر الماضي.

وكشف أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “نجاح نظام المقاول الذاتي”، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، مساء الإثنين، أن 30 في المائة من النساء و54 في المائة من الشباب، يوجدون ضمن هذا العدد الإجمالي من المنخرطين في النظام.

وأضاف الوزير، أن 86 ألفا و665 مقاولا ذاتيا تم تسجيلهم في السجل الوطني للمقاول الذاتي عام 2018، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ما مجموعه 350 تظاهرة تحسيسية شارك فيها 30 ألف شخص، و100 من الشركاء المعتمدين.

وتحدث المسؤول الحكومي، عن مجموعة من الإجراءات التشجيعية للمقاولين الذاتيين في قانون المالية لعام 2019، التي تعززت في مشروع قانون المالية 2020.

واعتبر المتحدث نفسه، أن الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية تشمل على الخصوص، تخفيض الضريبة على الدخل من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، مضيفا أنه تم تخفيض هاته الضريبة، بالنسبة إلى مقدمي الخدمات، من 2 في المائة إلى 1 في المائة.