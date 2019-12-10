قرار جديد من الأهلي المصري يقرب أزارو من الرحيل.. الوداد والرجاء يدخلان على الخط

أكثر من أي وقت مضى، أصبح وليد أزارو، اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق الأهلي المصري، مرشحا لمغادرة نادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال بشكل نهائي لفريق آخر، وذلك بسبب مدربه وجماهير النادي.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن نادي الأهلي أصبح يبحث بشكل جدي عن رأس حربة جديد، من أجل التعاقد معه الشهر القادم، وسيكون لاعبا أجنبيا.

وأكدت التقارير نفسها، أن هذا اللاعب سيكون أجنبيا، ما يعني أن النادي سيكون مضطرا لتسريح أحد لاعبيه الأجانب، وأزارو هو الأقرب من ذلك.

المصادر ذاتها، شددت على أن اللاعب المغربي، الذي تعاقد مع الأهلي سنة 2017، خرج من مخططات المدرب السويسري فايلر، الذي لم يعتمد عليه في المباراة الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، مفضلا الاعتماد على النيجيري أجايي مكانه.

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جماهير الأهلي بدورها بدأت تطالب برحيله، ومصرة على ذلك، بالرغم من تسجيله هدفين في مباراة بني سويف، في كأس مصر.

في الجهة المقابلة، وفي حال ما قرر فعلا النادي المصري إعارة اللاعب الشهر القادم، فإن وجهته قد تكون بنسبة كبيرة قطبا الكرة المغربية، الرجاء والوداد البيضاويين، الباحثان عن تعزيز الصفوف في “الميركاتو” القادم، خاصة في الخط الأمامي.

وسيكون الوداد مضطرا للبحث عن رأس حربة جديد، بسبب رحيل أيوب الكعبي للصين، أما الرجاء فيحث هو الآخر عن تعزيز خطه الأمامي بلاعب جديد، للاستجابة لمطالب الجماهير.