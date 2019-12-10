دخل الأجيرين اليهود أعلى من العرب بـ35%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات تتعلق بالعام 2018، نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس الإثنين، وجود فجوة كبيرة بين أجور العاملين اليهود والعرب، سواء بالدخل الشهري أو الأجر مقابل ساعة العمل.

وأفادت المعطيات أن متوسط الدخل الشهري للأجيرين اليهود بلغ 11,191 شيكل، مقابل 7,338 شيكل للأجيرين العرب. ويشكل دخل الأجير العربي 65.6% من دخل الأجير اليهودي، بينما كانت هذه النسبة 64.4% في العام 2017.

وكان الأجر غير الصافي لساعة العمل التي يتقاضاها الأجير اليهودي 65.6 شيكل، مقابل 41.7 شيكل للأجير العربي.

وأضافت المعطيات أن متوسط الأجر غير الصافي للرجل اليهودي الأجير 13,558 شيكل مقابل 8,190 للأجير العربي، ما يعني أن الأجير العربي يتقاضى 60.4% من دخل الأجير اليهودي، وكاننت هذه النسبة 59.7% في العام 2017. كذلك فإن أجر ساعة العمل للأجير اليهودي 72.2 شيكل، مقابل 42.6 شيكل للأجير العربي.

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ووفقا للمعطيات، فإن متوسط الأجر غير الصافي الشهري للمرأة اليهودية الأجيرة بلغ 8,923 شيكل، مقابل 5,722 شيكل للمرأة العربية الأجيرة، وهذه فجوة نسبتها 35.9%، بينما كانت نسبة هذه الفجوة 37.4% في العام 2017.

وتنخفض هذه الفجوة إلى 32% في أجرة ساعة العمل، حيث تتقاضى المرأة اليهودية الأجيرة 57.9 شيكل والمرأة العربية الأجيرة 39.4 شيكل. وكانت الفجوة أقل في العام 2017، ونسبتها 27.6%. وتم تفسير ذلك بأسباب بينها الفروق في ساعات العمل. فقد عمليت الأجيرات اليهوديات 36.9 ساعة أسبوعيا، بينما الأجيرات العربيات عملن 34.5 ساعة أسبوعيا.

وتبين من المعطيات العامة لدائرة الإحصاء أن دخل الأجير غير الصافي في العُشر الأعلى أكبر بـ30.9 مرة من دخل الأجير في العُشر الأدنى.

وتبلغ نسبة الرجال الأجيرين في إسرائيل 51.6% والنساء 48.4%. وبلغ متوسط الدخل الشهري للرجل الأجير 12,498 شيكل، مقابل 8,546 شيكل للمرأة الأجيرة، ما يعني أن الفجوة هنا تصل إلى 31.6%.