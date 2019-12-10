شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر في الرياض والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 إستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء قطر الشيخ، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني .

وجاء اللقاء عقب وصول رئيس وزراء قطر إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيمثل الشيخ عبدالله بن ناصر، دولة قطر في القمة الخليجية التي تحتضنها السعودية .

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