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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يتعهد بحماية المتظاهرين حتى تحقيق المطالب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، إلتزام قوات الجيش بحماية المتظاهرين حتى تحقيق المطالب، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر في العاصمة بغداد مظاهرة وشط مخاوف من احتمال وقوع أعمال شغب أو حتى قتل في سيناريو مشابه لما حصل مساء الجمعة الماضي أوقع عشرات القتلى .
وخاطب رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، الثلاثاء، المتظاهرين بالقول "جيشكم وقواتكم الأمنية متواجدة لحمايتكم حتى تحقيق مطالبكم المشروعة".
وبذكرى يوم النصر الذي يعتبر عطلة رسمية في البلاد، أشار إلى أن التظاهرات التي خرج فيها أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على تنظيم داعش .
إلى ذلك، قال في بيان: "تمر علينا هذه الأيام مناسبة عزيزة وكبيرة ألا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصراً تاريخياً مبيناً يفتخر به جميع العراقيين على مر الأجيال".
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