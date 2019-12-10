شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل حالة وفاة بسبب بانفلونزا الخنازير والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل حالة وفاة لمواطن أردني إثر إصابته بفيروس انفلونزا الخنازير "اتش ون ان ون" في محافظة الكرك جنوب البلاد.

وقالت مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح، إن المتوفى كان يعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته، موضحه أن الوزارة تعاملت خلال الأيام الماضية مع 49 إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير" اتش ون ان ون"، تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى 8 حالات تتلقى العلاج، وهي تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر.

وأضافت في بيان صحفي "إن فيروس انفلونزا الخنازير يعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في الأردن".