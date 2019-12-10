شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب إثنين في مستشفى بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مسلح النار بمستشفى في مدينة أوستروفا التشيكية اليوم مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة اثنين بجروح. وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس لوسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم عقب إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة أوسترافا. من جهتها أوضحت الشرطة التشيكية في بيان لها أن البحث لا يزال جار عن المسلح.

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