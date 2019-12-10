شكرا لقرائتكم خبر عن حشود بشرية تتوافد على ساحة التحرير في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

توافدت حشود بشرية صباح اليوم على ساحة التحرير "معقل التظاهرات والاحتجاجات في وسط بغداد", فيما شهدت العاصمة العراقية منذ ليلة أمس انتشارًا أمنيًا واسعًا شملت المناطق والمرافق الحساسة بخاصة في محيط المنطقة الخضراء ومقترباتها تحسبًا لأي طارىء.

ولوحظ عدم وجود أي احتكاك حتى هذه اللحظة بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الأمنية من جهة أخرى, سواءً في ساحة التحرير أو في الساحات والمواقع القريبة منها, بخاصة ساحتي الخلاني والوثبة ومقتربات جسري السنك والأحرار التي تشهد في العادة مواجهات واحتكاكات شبه يومية.

وتوزعت القوات الأمنية على شكل أطواق حول ساحات الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق, فيما تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للراجلة والسيارات التي تروم الدخول إلى الساحات للمشاركة في التظاهرات الشعبية الواسعة التي دخلت شهرها الثالث على التوالي.

وتأتي هذه التدابير الاحترازية على إثر ماتردد عن نية متظاهري وسط وجنوب البلاد التوجه إلى بغداد اليوم للمشاركة في تظاهرة وصفت بالمليونية للضغط باتجاه تنفيذ المطالب المتمثلة بإجراء إصلاحات شاملة وتغيير الدستور وقانون ومفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة, فضلًا عن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. في هذه الأثناء نفت قيادات التظاهر في ساحة التحرير عبر مكبرات الصوت وجود مثل التوجه، داعيةً إلى التظاهر في ساحات المحافظات وعدم التوجه إلى بغداد لتفويت الفرصة على من وصفتهم بالمندسين.