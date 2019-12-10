عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب رئيس الوزراء العماني يصل الرياض لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وصل منذ قليل، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، للرياض، لترؤس وفد السلطنة في أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ40، بالعاصمة السعودية الرياض، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وكان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.



وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، أمس الاثنين، اجتماع لجنة صياغة مشروعات القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس تحضيرًا للقمة الخليجية.

وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع الإرهاب، بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.