عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط آثار فرعونية في طبرق الليبية قبل بيعها

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازى الليبية، من ضبط شخصين بحوزتهما ثلاث قطع أثرية فرعونية قبل بيعها.



وجاء في بيان لمديرية أمن بنغازى أوردته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء، أن أفراد مركز شرطة قاريونس تمكنوا من ضبط الشخصين في مدينة طبرق، قبل إتمامهما صفقة لبيع هذه الآثار في مدينة بنغازي مقابل 4.5 مليون دينار.

وأكدت مديرية الأمن، أنها ستكشف التفاصيل الخاصة بتلك الجريمة خلال الساعات القليلة المقبلة.