" مهاتير محمد" ينصح أصغر رئيس وزراء في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، وأكبر رئيس وزراء في العالم، اليوم الثلاثاء، إن على رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم، أن ”تسأل الكبار“ النصيحة.



وكانت مارين (34 عامًا) المرشحة الوحيدة للمنصب عقب استقالة أنتي رين، بعدما أعلن أحد أحزاب الائتلاف الحاكم أنه فقد الثقة به.

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ونقلت رويترز عن مهاتير (94 عامًا) "نؤمن بمثالية الشبان، لكن من المهم كذلك بالنسبة لهم أن يأخذوا في الاعتبار خبرة كبار السن" .

وأضاف: "في هذه الحالة سيكون هناك مزيج (بين الجيلين) وسيكون هذا أمر جيد".

وصعدت مارين سريعًا على الساحة السياسية في فنلندا منذ أن أصبحت رئيسة المجلس المحلي في بلدتها تامبير عندما كان عمرها 27 عامًا، وستتولى منصبها الجديد وسط موجة إضرابات مدتها ثلاثة أيام بدأت أمس الاثنين، ومن شأنها وقف الإنتاج في بعض من أكبر الشركات الفنلندية.

وقاد مهاتير المعارضة في ماليزيا إلى فوز غير مسبوق في مايو/ أيار الماضي، وهذه ثاني مرة يتولى فيها رئاسة الوزراء بعد أن تولى المنصب لمدة 22 عامًا من 1981 إلى 2003.