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أنور قرقاش يوجه رسالة إلى قطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنور قرقاش يوجه رسالة إلى قطر

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، رسالة إلى قطر دون ذكر اسمها مباشرة، دعا خلالها النظام القطري إلى مراجعة سياسته الخاطئة التي كانت سببًا في مقاطعة الدوحة وعزلتها.

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وكتب قرقاش، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقًا وأمينًا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسئولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التى أدت إلى عزلته".

وأضاف: "الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".

تأتي تصريحات "قرقاش" بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ40، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرياض، فيما ترأس رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، وفد الدوحة المشارك في القمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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