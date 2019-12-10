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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة أوروبية تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أنقرة، بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ عامين، والذي أصبح رمزًا لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا.
وقالت المحكمة في بيان، إنها ”ترى أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس، والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه“.
ونددت المحكمة بما سمَّته ”الرغبة في إسكات كافالا“.
ووجهت السلطات التركية اتهامات لكافالا، المحتجز منذ نوفمبر 2017، بأنه على صلة بتظاهرات معارضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة عامة في إسطنبول، بينما وجَّه رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، اتهامات لكافالا بتمويل من وصفهم بـ“الإرهابيين“ خلال المظاهرات.
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