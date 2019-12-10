شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحكام بالسجن بحقق عدد من رموز نظام بوتفليقة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحكام بالسجن بحقق عدد من رموز نظام بوتفليقة.. تعرف على التفاصيل الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس بحق عدد من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وجاءت الأحكام كالتالي: 15 سنة حبس نافذ لاحمد اويحيى 12 سنة حبس نافذ في حق سلال Advertisements 20 حبس في حق بوشوارب (متهم هارب) 10 سنوات حبس نافذ ليوسفي ومحجوب بدة 5 سنوات حبس نافذ لنورية زرهوني 7 سنوات حبس نافذ لحداد،معزوز و حداد 3 سنوات حبس نافذ لفارس سلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحكام بالسجن بحقق عدد من رموز نظام بوتفليقة.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.