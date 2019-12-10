الأردن يعلن وجود إصابات بـ“انفلونزا الخنازير“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأردن يعلن وجود إصابات بـانفلونزا الخنازير

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس ”إتش1 إن1“ المعروف باسم ”انفلونزا الخنازير”.



وكشفت الوزارة، في بيان، عن وجود 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، مشيرة إلى أنها ”تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر“.

وقالت هديل السائح، مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة: ”إن انفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويًا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة“.

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ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة، تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الـ 8 المشار إليها“.

وأوضحت أن ”معالجة حالات الإصابة لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم المستشفيات عند استجابتهم“.

وتعقيبًا على حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري، الاثنين، ذكرت أن ”المتوفى كان مصابًا بانفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن روماتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته“.

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس ”إتش1 إن 1“ في الأردن، فقد أعلن عنه خلال الأعوام الماضية.

وفي العام 2009، تفشى فيروس ”إتش1 إن1“ على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وقد خلَّف في حينه آلاف الوفيات.‎