شكرا لقرائتكم الحكم بالسجن على رئيسي وزراء الجزائر السابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسل العربية، الثلاثاء، بأن محكمة جزائرية حكمت على رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى بالحبس مدة 15 سنة.
وأصدرت حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة، وعلى نجله فارس سلال 3 سنوات، وعلى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بالحبس 10 سنوات.
كما حكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات، وعلى رجال الأعمال علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بالسجن 7 سنوات.
في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه.
بالمقابل، حمكت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
تأجيل الجلسة
يذكر أنه وبطلب من الدفاع، تم تأجيل محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، حيث اتجهت هيئة الدفاع نحو تقديم طلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات لعدة أسباب، أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.
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