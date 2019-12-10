قائد البحرية الإيرانية: نستطيع توفير الأمن الإقليمي بمساعدة دول الجوار

لفت قائد القوة البحرية للجيش ال​إيران​ي ​الادميرال حسين خانزادي​، إلى أنّ "تأمين أمن البلاد أصبح اليوم بإمكانيّات وقدرات محليّة، وأنّ قواتنا لا تعتمد على أي دولة في تأمين ما تحتاجه في هذا المجال".

وأكّد في حديث صحافي، على هامش زيارة رسميّة يقوم بها إلى ​باكستان​، أنّ "البحرية الإيرانية وخلال الأعوام الماضية، شهدت تطوّرًا كبيرًا من حيث المعدّات والتجهيزات التقنيّة والعسكريّة والحربيّة، الّتي تمّت على يد المتخصّصين في الصناعات العسكريّة الإيرانيّة"، مبيّنًا أنّ "إيران باتت اليوم مكتفية ذاتيًّا في جميع المجالات العسكريّة، وستشهد مرحلة التطوّر الثانية إنتاج معدّات متفوّقة تقنيًّا، ممّا سيجعل قواتنا أكثر قوّةً وصلابةً في مواجهة التهديدات".

وأوضح خانزادي أنّ "مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي لها، الّذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها"، مشيرًا إلى أنّ "مياه إيران وباكستان في منطقة ​الخليج الفارسي​ و​مضيق هرمز​ وبحر عمان وشمال ​المحيط الهندي​ تتمتّع بأمن واستقرار كامل".

وركّز على أنّ "هدف بعض الدول الغربية والقوى الاستكبارية حول أمن مضيق هرمز والدعوة لإيجاد ائتلاف، ما هو إلّا لتثبيت تواجدهم غير المشروع فيها"، مؤكّدًا أنّهم "وراء عدم الاستقرار في المنطقة، وأنّ خروجهم دون شروط منها يصبّ بنفع المنطقة". وأعلن "أنّنا نستطيع أن نوفّر الأمن الإقليمي وخاصة في البحار، بمساعدة الدول المجاورة لنا وخاصة باكستان".