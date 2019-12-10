محافظ البقاع أوعز اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة اي حادث بسبب المنخفض الجوي المرتقب

أصدر ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة تعميما حمل الرقم 4/2570 لقيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية، في ​قوى الامن الداخلي​، قائمقاميتي ​البقاع الغربي​ و​راشيا​، ​الصليب الاحمر​، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض ​لبنان​ لمنخفض جوي، بدءا من مساء الخميس 12 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الاحد 15 منه، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع، و​مصلحة الارصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني".

ودعا أبو جودة "إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية، والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى ​نهر الليطاني​، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".

