عبد الهادي: شعبنا سيواجه مشاريع تصفية القضية في كل الساحات

أعلنت حركة حماس "إلغاءُ كافة الأنشطة والفعاليات في ذكرى انطلاقتها الثانية والثلاثين، لصالح دعم وإسناد شعبنا في المخيمات والتجمعاتِ الفلسطينية في لبنان"، مؤكدة على "مواصلة النضالِ والمقاومة سبيلاً وحيداً للتّحرير والعودة وانتزاع حقوقنا المشروعة كاملةً على أرض فلسطين المباركة".
وأكد ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي ان "شعبنا الفلسطيني سيواجه مشاريع تصفية القضية في كل الساحات"، مشيرا الى أن "الشعب الفلسطيني الذي واجه كل المشاريع السابقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، أيضاً سيواجه صفقة القرن بموقف فلسطيني موحّد، ومقاومة مقتدرة بناها المجاهدون".
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