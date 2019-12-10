عبد الهادي: شعبنا سيواجه مشاريع تصفية القضية في كل الساحات

أعلنت ​حركة حماس​ "إلغاءُ كافة الأنشطة والفعاليات في ذكرى انطلاقتها الثانية والثلاثين، لصالح دعم وإسناد شعبنا في ​المخيمات​ والتجمعاتِ ال​فلسطين​ية في ​لبنان​"، مؤكدة على "مواصلة النضالِ و​المقاومة​ سبيلاً وحيداً للتّحرير والعودة وانتزاع حقوقنا المشروعة كاملةً على أرض فلسطين المباركة".

وأكد ممثل الحركة في لبنان ​أحمد عبد الهادي​ ان "شعبنا الفلسطيني سيواجه مشاريع تصفية القضية في كل الساحات"، مشيرا الى أن "​الشعب الفلسطيني​ الذي واجه كل المشاريع السابقة الهادفة لتصفية ​القضية الفلسطينية​، أيضاً سيواجه ​صفقة القرن​ بموقف فلسطيني موحّد، ومقاومة مقتدرة بناها المجاهدون".