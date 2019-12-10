الطبش: مخز كيف كنا رواد الحريات وأصبحنا رواد الانتهاكات

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في زمن بات فيه الحق مطلبا، والحرية هدفا، و​العدل​ حلما، يحل اليوم ​العالم​ي ل​حقوق الانسان​ (10 كانون الاول)، وال​لبنان​يون يناضلون للحصول على حقوقهم المهدورة. للمفارقة، هي نفسها الحقوق التي حمل لواءها مندوب لبنان منذ 71 عاما، الدبلوماسي والمفكر شارل مالك، الى العالم، مساهما أساسيا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مخز كيف اننا كنا رواد الحريات، وأصبحنا اليوم رواد الانتهاكات".

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