بولس صياح: لبنان ليس فندقا كي نتركه في الازمات

أكد النائب البطريركي العام المطران بولس صياح ان "البلد يعيش حالة صعبة ولا يوجد اي افق اليوم لهذا السبب نجد ان صرخة الناس مفهومة"، لافتا الى ان "البلد ليس فندقا كي نتركه في الازمات ومن الطبيعي ان تسعى كندا وأميركا لجذب المثقفين"، معتبرا ان "في لبنان لا يزال لدينا جو عائلي وتعاون انساني اجتماعي غير متوفر في الخارج"، مشددا على انه "لا توجد مؤامرة على المسيحيين".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال لشيع عبود، لفت صياح الى ان "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحاول ان يكون الى جانب الناس في هذه الظروف الصعبة"، مضيفا:"على المسؤولين في لبنان ان يتحلوا بالوعي لمعالجة الازمات والمطلوب التعاون والتضحية من الجميع".
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