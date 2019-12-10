لفت النائب ​نديم الجميل​، إلى أنّ "مستشار قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي يقول: "إيران ستسوّي ​تل أبيب​ بالتراب انطلاقًا من ​لبنان​". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كمواطن لبناني، أُطالب بموقف صريح من هذا الكلام من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​".

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل طالب بموقف صريح من عون والحريري ونصرالله بعد تصريح قائد الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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