السعودي أوعز لبلدية صيدا التدخل السريع لضمان تصريف مياه الأمطار الغزيرة

افاد مراسل النشرة في صيدا، انه بناء لتوجيهات رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، كثفت فرق الطوراىء في ​البلدية​ من دورياتها وتدابيرها الإحترازية والتدخل السريع من أجل عدم تجمع مياه ​الأمطار​ التي هطلت بغزارة، وضمان تصريفها في الأقنية، حيث عملت هذه الفرق على معالجة بعض ​حالات​ محدودة لتجمع مياه الأمطار بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إستباقية وتفقد الأقنية الرئيسية في عدد من شوارع المدينة.

وعممت بلدية صيدا أرقام هواتف الطوارىء لتلقي طلبات المواطنين في حال تجمع مياه الشتاء من أجل توجيه الفرق المختصة لتصريفها.