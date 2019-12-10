توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "اندفكو" وجامعة البلمند لتبادل الخبرات

وَقّعت "​جامعة البلمند​" اتفاقيّة تعاون مع شركة "اندفكو"، وذلك لتبادل الخبرات بين المؤسّستَين، فيما يصبّ في مصلحة الطلاب والخرّيجين والمجتمع ال​لبنان​ي.

جرى التوقيع على الاتفاقيّة في حرم الجامعة في ​الكورة​، من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون الدوليّة عميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود، ونائب رئيس "اندفكو" للموارد البشريّة والتطوير الإداري وسام مبارك، ومدير التوظيف في الشركة فادي يونس.

وأكّد عبود "ضرورة مواكبة تطوّر القطاع الصناعي والعمل على أن تتوافق مناهج الدراسة في الجامعة مع هذا التطوّر، سواء كان في لبنان أو في المنطقة"، معربًا عن أمله بأن "تستمرّ وتتطوّر هذه العلاقة، وهي ليست بالعلاقة الجديدة"، داعيًا لأن "تتبلور بمشاريع أكثر وأكبر لخدمة ​التعليم العالي​، التطور الصناعي والوطن".