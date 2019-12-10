وَقّعت "جامعة البلمند" اتفاقيّة تعاون مع شركة "اندفكو"، وذلك لتبادل الخبرات بين المؤسّستَين، فيما يصبّ في مصلحة الطلاب والخرّيجين والمجتمع اللبناني.
جرى التوقيع على الاتفاقيّة في حرم الجامعة في الكورة، من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون الدوليّة عميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود، ونائب رئيس "اندفكو" للموارد البشريّة والتطوير الإداري وسام مبارك، ومدير التوظيف في الشركة فادي يونس.
وأكّد عبود "ضرورة مواكبة تطوّر القطاع الصناعي والعمل على أن تتوافق مناهج الدراسة في الجامعة مع هذا التطوّر، سواء كان في لبنان أو في المنطقة"، معربًا عن أمله بأن "تستمرّ وتتطوّر هذه العلاقة، وهي ليست بالعلاقة الجديدة"، داعيًا لأن "تتبلور بمشاريع أكثر وأكبر لخدمة التعليم العالي، التطور الصناعي والوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "اندفكو" وجامعة البلمند لتبادل الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.