دعوى أمام شورى الدولة لإبطال قرار خفض عمولة أصحاب المحطات

تقدم المحامي وسيم سليمان بمراجعة أمام ​مجلس شورى الدولة​، لإبطال ووقف تنفيذ قرار وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​، المتعلق بتعديل بعض عناصر جدول تركيب ​أسعار المحروقات​، والذي بموجبه تم حسم مبلغ 475 ليرة من عمولة صاحب المحطة، إضاقة إلى 40 ليرة من بدل النقل.

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