النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر"، مشّطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​، ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل، مرورًا ب​الغجر​ و​العباسية​".

وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون أحيانًا لتفقُّد أجهزة المراقبة المثبّتة على هذا السياج. وقد قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من ​الجيش اللبناني​ وقوات "​اليونيفيل​" في نقاط قريبة من السياج، لمتابعة الوضع".