ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر"، مشّطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي، ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مرورًا بالغجر والعباسية".
وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون أحيانًا لتفقُّد أجهزة المراقبة المثبّتة على هذا السياج. وقد قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في نقاط قريبة من السياج، لمتابعة الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.