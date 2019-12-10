محكمة تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا







اسماء السيد - ستراسبورغ: طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة بـ"الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ عامين والذي أصبح رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا. وقالت المحكمة في بيان إنها "تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس (الإفراج) والقيام بما يلزم للافراج الفوري عنه" منددةً بالرغبة في "إسكات كافالا".

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