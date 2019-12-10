شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن احتفال العالم فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لحقوق الإنسان يتزامن مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 يتطلب من المجتمع الدولى ان يعمل بكل جدية فى الحفاظ على حقوق الانسان فى جميع دول العالم .

وأعرب " عابد " فى تصريحات صحفية اليوم عن امله فى ان تتضافر جهود المجتمع الدولى بجميع منظماته الاقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات وحروب أثرت على هذه الحقوق اضافة الى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أى تمييز مطالبا من الامم المتحدة ان تضطلع بمسؤولياتها لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بصورة بشعة فى عدد من دول العالم بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين بصفة خاص.

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وأشاد عابد، بشعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان هذا العام والذى ياتى تحت عنوان " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان " مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقت العالم كله من خلال تمكين الشباب فى تولى المناصب والمواقع القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة المصرية والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير من خلال المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية.

وطالب عابد، من جميع دول العالم تمكين شباب العالم من خلال مشاركتهم فى قضايا الشأن العام وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.