شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب " عابد " فى تصريحات صحفية اليوم عن امله فى ان تتضافر جهود المجتمع الدولى بجميع منظماته الاقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات وحروب أثرت على هذه الحقوق اضافة الى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أى تمييز مطالبا من الامم المتحدة ان تضطلع بمسؤولياتها لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بصورة بشعة فى عدد من دول العالم بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين بصفة خاص.
وأشاد عابد، بشعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان هذا العام والذى ياتى تحت عنوان " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان " مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سبقت العالم كله من خلال تمكين الشباب فى تولى المناصب والمواقع القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة المصرية والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير من خلال المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية.
وطالب عابد، من جميع دول العالم تمكين شباب العالم من خلال مشاركتهم فى قضايا الشأن العام وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عابد: الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان يتطلب مواجهة الصراعات والحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.