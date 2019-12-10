دوري أبطال أوروبا.. خبر سار لأنصار أجاكس أمستردام قبل مواجهة فالنسيا

قال إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام إن حارس المرمى أندريه أونانا جاهز لمواجهة فالنسيا الحاسمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بينما استبعد المهاجم كوينسي بروميس.

وخضع أونانا حارس الكاميرون لفحوص بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مران يوم السبت لكنه نال تصريحا بالمشاركة في مباراة الغد في أمستردام أرينا حيث يحتاج أياكس للتعادل لضمان التأهل لدور 16.

وفي المقابل لم يتعاف بروميس من إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال خسارة مفاجئة للمتصدر أياكس 2-صفر بملعبه أمام فيليم في الدوري الهولندي يوم الجمعة.

وسيضمن الفوز الصدارة لأياكس، الذي يملك عشر نقاط من خمس مباريات، لكن التعادل قد يجعله يتراجع للمركز الثاني خلف تشيلسي.

أما الهزيمة من بلنسية فربما تطيح بأياكس، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي، اذا فاز تشيلسي على ليل في المباراة الأخرى بالمجموعة.