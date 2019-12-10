"نتفليكس" تسيطر على الترشيحات لجوائز "غولدن غلوب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيطرت الأفلام التي أنتجتها شركة "نتفليكس" على ترشيحات جوائز "غولدن علوب" لعام 2020، حسبما يظهر من إعلان كل من تيم ألين وداكوتا فاننغ وسوزان كيليتشي واتسون وآخرون عن ترشيحاتهم لجائزة النسخة 77، والتي ستمنح على الهواء مباشرة عبر شبكة NBC، في 5 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقاد الفيلم الدرامي "قصة زواج" (ماريدج ستوري) من إنتاج شركة نتفليكس الترشيحات لجوائز غولدن غلوب بست ترشيحات، تلاه فيلم العصابات "الأيرلندي" (ذي أيرش مان)، وهو من إنتاج نتفليكس كذلك، بخمس ترشيحات.

وسيتنافس الفيلمان أيضا في فئة أفضل فيلم درامي مع أفلام (1917) وفيلم "الجوكر" وفيلم "باباوان" (تو بوبس).

أما قائمة الأفلام المرشحة في فئة أفضل فيلم كوميدي فهي "اسمي دولمايت" (دولمايت إيز ماي نيم) و"جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) و"جريمة غامضة" (ميردر ميستري) و"نايفز أوت" (أخرجوا السكاكين) و"ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)، بالإضافة إلى فيلم "روكتمان" وهو السيرة الذاتية للمغني إلتون جون.

وترشح لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية كل من "الوداع" و"البؤساء" و"ألم ومجد" و"دخيل" و"صورة سيدة على النار".

ومن المتوقع أن تكون جائزة أفضل أداء من قبل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني من نصيب راسل كرو أو جاريد هاريس أو سام روكويل أو كريستوفر أبوت أو ساشا بارون كوهين من الرجال، ومن نصيب جوي كينغ أو كاتلين ديفر أو هيلين ميرين أو ميشيل ويليامز أو ميريت ويفر من النساء.

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وترشح إلى جائزة أفضل أداء في دور داعم في مسلسل أو مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني، كل من آلان آركين وكيران كولكين وتوبياس مينزيس وستيلان سكارسغارد وهنري وينكلر.

وخلال الحفل، سوف يُعرف إن كانت جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني، موسيقي أو كوميدي، من نصيب مايكل دوغلاس، بيل هادر، أو بن بلات، أو بول رود، أم رامي يوسف من الرجال، ومن النساء إن كانت من نصيب كريستينا آبلجيت، أو راشيل بروسهان، أو كيرستن دونست، أو ناتاشا ليون، أم فيبي والر.

وفي فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني درامي، تم ترشيح أسماء براين كوكس، وكيت هارينغتون، وتوبياس مينزيس، وبيلي بورتر، ورامي مالك بين الرجال. وبين النساء تم ترشيح جنيفر أنيستون، وأوليفيا كولمان، وجودي كومر، ونيكول كيدمان، وريز ويذرسبون.

ويتسابق كل من توم هانكس، وأنتوني هوبكنز، وآل باتشينو، وجو بيسكي، وبراد بيت، على أفضل أداء ممثل في دور داعم في فيلم.

بينما يتسابق دانيال كريغ، وليوناردو دي كابريو، وتارون إغيرتون، ورومان غريفين ديفيس، وجوجو رابيت، وإدي ميرفي على أفضل أداء ممثل في فيلم سينمائي، موسيقي أو كوميدي.