عرابة: مياه الأمطار والصرف الصحي تتدفق لمنزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تدفقت مياه الأمطار والصرف الصحي إلى منزل مأهول تعود ملكيته لحسين عريطي في مدينة عرابة، صباح اليوم الثلاثاء.

وعلمنا أن صاحب المنزل يعاني منذ سنوات عدة من تدفق المياه إلى منزله بسبب سد في شبكة تصريف المياه والصرف الصحي.

واضطر صاحب المنزل وهو في سن متقدم ويعاني من مشاكل صحية، إلى ترك منزله واللجوء إلى أحد جيرانه في ظل عدم إيجاد حل لمعاناته.

وحضر ممثلون عن بلدية عرابة وعناصر من الشرطة إلى المنزل في محاولة لإيجاد حل لمشكلة تدفق المياه.

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تجدر الإشارة إلى أن البلاد تتأثر في هذه الأيام بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، وتم إغلاق شوارع وغرق منازل في بلدات مختلفة بفعل حالة الطقس وبسبب هشاشة البنى التحتية.