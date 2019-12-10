تشيكيا: 6 قتلى بإطلاق نار ومطاردة المسلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 6 أشخاص على الأقل صباح اليوم، الثلاثاء، بإطلاق مسلح النار في مستشفى في مدينة أوسترافا التشيكية، حسب الشرطة التشيكية.
وقال وزير الصحة التشيكي، آدم فويتش، لإذاعة التشيك إن عدد القتلى الذين سقطوا في إطلاق نار بمستشفى في مدينة أوسترافا، اليوم، ارتفع إلى ستة قتلى.
وقالت المتحدثة باسم شرطة المنطقة، بافلا يروسكوفا، للتلفزيون التشيكي الرسمي، إن الشرطة لا تزال تبحث عن المسلح.
ونشرت الشرطة صورة للمسلح المشتبه على "تويتر"، تظهر رجلاً أصهب يرتدي معطفًا أحمر اللون.
وقال وزير الداخلية، يان هاماك، في تغريدة إنه "يمكنني التأكيد على أن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحاً (06,00 ت غ) اليوم".
وأفادت صحيفة "دي إن إي إس" على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براغ.
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