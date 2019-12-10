أمن السلطة يواصل الاعتقالات السياسية للطلبة والمحررين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت الأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالاتها السياسية التي تستهدف المعارضين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ففي رام الله، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسيرين المحررين والمختطفين السابقين الطالبين في جامعة النجاح عمرو البرغوثي وأسامة البرغوثي بعد استدعاءهما للمقابلة صباح أمس الإثنين. وقام الوقائي بتحويلهما إلى سجن بيتونيا المركزي.

وفي الخليل، اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر والمختطف السابق مصعب أبو شخيدم، بعد اعتراض سيارته أمس.

كما شهدت الخليل اعتقال أجهزة أمن السلطة للشاب سفيان عبد الرحمن عمرو منذ 4 أيام، علما أنه أحد كوادر حركة فتح.

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وفي نابلس، اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر سليمان أبو صالحة بعد اقتحام منزله الليلة الماضية.

وفي طوباس، استدعى الأمن الوقائي الشاب محمد وجيه أبو عرة للمقابلة صباح اليوم الثلاثاء، كما استدعى الوقائي في بيت عوا بالخليل الأسير المحرر والمختطف السابق لعدة مرات معتز المسالمة للمقابلة غدا الأربعاء.

وفي سياق متصل، أقر جهاز المخابرات في طولكرم بوجود الطالب في جامعة خضوري قسام فقها لديه، وذلك بعد 5 أيام من الإنكار. وتمكن المحامي ووالدا الطالب فقها من زيارته في سجن أريحا.