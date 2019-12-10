فاجعة في النقب: علي الرباعنة ومهدي النصاصرة ضحيتا حادث الطرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سادت حالة من الحزن والأسى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، في أعقاب انتشار نبأ مصرع الشاب علي سلامة الرباعنة (أبو جويعد) من قرية الفرعة والشاب مهدي النصاصرة من منطقة المذبح.

ولقي الشابان مصرعيهما في حادث طرق ذاتي، قرب مفرق أبو تلول على شارع 25، مساء أمس، إذ انقلبت السيارة لاتجاه وادٍ بعد اصطدامها بحاجز حديدي، ما أسفر عن إصابتهما بجراح بالغة الخطورة، وأعلنت وفاتهما لاحقا.

وأصيب في الحادث المذكور شابان آخران بجراح بالغة الخطورة، وهما من منطقة كسيفة، ويرقدان للعلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وصرح المضمد ياسر أبو رجال، من مكان الحادث، أن "الحادث صعب جدا، وجدنا سيارة منقلبة في قناة بحواشي الشارع، ووجدنا شابين في العشرينيات من العمر وهم فاقدان للوعي قرب السيارة. وكان مصاب آخر في السيارة ومصاب رابع كان بالقرب من السيارة. اضطررنا لإعلان مصرع شابين في المكان، في حين قمنا بنقل شابين آخرين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووضعهما خطير جدا".

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