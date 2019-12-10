العثور على قنبلة مقابل مجلس إكسال المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على قنبلة يدوية الصنع في الشارع الرئيس بالقرب من مجلس إكسال المحلي، صباح اليوم الثلاثاء.
واستدعيت إلى المكان في إكسال قوات كبيرة من الشرطة وخبراء المتفجرات، وجرى تفكيك القنبلة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
وسادت حالة من القلق والتذمر إثر العثور على القنبلة التي وضعت في شارع رئيس يمر منه مئات المواطنين ويكتظ بالسيارات يوميا.
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