الزعتر: اعتذار أمير قطر عن حضور القمة الخليجية إحراج كبير للوسيط الكويتي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر، ‘ن اعتذار أمير قطر عن حضور #القمه_الخليجيه يؤكد استمرارية الرغبة القطرية في بقاء الأزمة وعدم حدوث اختراق في جدارها.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 10، 2019: التصرفات القطرية هي إحراج كبير للوسيط الكويتي.

وتابع: أعتقد أن الكويت أصبح مطلوب منها أن تعيد النظر في لعب الوساطة مع دولة لاتضع اعتبارا للجوار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترؤس وفد الدوحة في اجتماع القمة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض