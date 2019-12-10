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ليلى بن بريك تنفي مزاعم إستقالتها من الجمعية الوطنية للإنتقالي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

نفت عضو الجمعية العمومية الجنوبية للمجلس الانتقالي، ليلى جعفر محمد بن بريك، مزاعم إستقالتها من عضوية الجمعية الوطنية .

 

وقالت ليلى في تغريدة له بتويتر، "انا الاستاذة ليلى بن بريك عضو في المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي انفي وهذا كذب وافتراء وتشويه لنشاطي في المجلس الانتقالي الجنوبي" .

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وأكدت أن هذه الشائعات كلها من مطابخ حزب الاصلاح .. مشيرة إلى أنها لن تلتفت إلى مثل هذه الخزعبلات .

 

وكانت مواقع إخبارية قد تحدثت عن إستقالة ليلى بن بريك من عضوية المجلس الإنتقالي بدافع إنحيازها التام لحضرموت الأرض والإنسان والتاريخ .

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