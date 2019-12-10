شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الجوف.. منظمة إنسان تنظم فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 نظمت جمعية "إنسان" للتنمية وجمعية المعاقين والمعاقات حركياً بمحافظة الجوف ،اليوم، فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (بإرادتي أتحدى إعاقتي).

وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، حرص السلطة المحلية بأوضاع المعاقين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. Advertisements بدوره دعا مدير جمعيه إنسان عادل الروحاني إلى فتح مركز تدريبي للمعاقين وتدريبهم على المهارات المختلفة.. وأشاد الحاشدي بدعم وجهود السلطة المحلية في تبنى احتياجات ومطالب المعاقين بالمحافظة

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